【大行報告】多間券商齊看淡　萬洲逆市跌3%

萬洲國際(00288)上半年純利按年跌16.9%至4.63億美元，績後多間大行發表報告，看法普遍偏淡，股價今早(14日)逆市向下，半日跌3.8%報6.46港元。



大和認為人民幣貶值，加上估計豬價成本會持續高企，對萬洲前景審慎，故將其目標價由8.5港元下調至7元，但維持「持有」評級。



該行又指，在生豬供應緊張下，預計明年生豬成本高企將會持續至明年，加上美國生豬業務虧損或增加，該行將萬洲2019至2021年盈利預測下調11%至12%。



另外，花旗報告亦指，考慮到未來12個月的豬肉價格周期及貿易戰對美國出口之打擊，估計萬洲中美業務仍將面臨不利的因素，狠削其目標價20%至5.55元，維持「沽出」評級。



至於瑞信認為萬洲次季業績遜預期，下調其目標價至9.3元，但重申「跑贏大市」評級。摩根大通及野村雖分別予「增持」及「買入」評級，但亦下調其目標價至8.5元及9.5元。



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