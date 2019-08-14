【午市重點睇】金價續高企　油價爭持

●亞洲市，美匯指數報97.7；離岸人民幣在7.03水平；圓匯報106.35；歐元、英鎊分別守1.117及1.205。港匯曾見7.8474，最新處7.8459。金價彈上1,503美元後回順，布油回軟至60.68美元，紐油報56.85美元。道指期貨跌46點。



●港股彈逾400點後漲幅收窄，恒生指數半日升135點或0.54%，報25,416點。https://bit.ly/2TuidHi

-異動板塊：體品股突圍，李寧績佳急飆12%。

-舜宇獲大行大合唱，目標價最牛睇110元。

-異動板塊：手機設備股受捧，舜宇績後急彈一成。

-港股格局：莊志豪料恒指可重上26,000點。

-永義國際分拆住宅業務再遭上市委員會否決。



●【即市分析】

-小米高位累跌6成，反彈有望？https://bit.ly/2OUn1Hz

-國指失守一萬點關口，下個位睇...https://bit.ly/2N6idwd



●A股快報：滬深三大指數半日收收升約1%，茅台破頂。https://bit.ly/2yZPela



●亞洲股市：日股中段漲逾百點。https://bit.ly/2MVSvua



●港元拆息︰1個月期拆息升至1.83厘。



●人民幣兌每美元中間價報7.0312，較上日開市價升14點子。



●人行進行1,000億人民幣逆回購。



●中國7月工業增加值增4.8%，零售升7.6%，齊遜預期。https://bit.ly/2z11phy



●全球經貿戰：

-美移除部分對華關稅項目，12月15日才生效。

-大摩指關稅問題難解，估戰況將升級。

-推遲關稅無助解困，經濟學家列兩大主因。



●美國巨頭CBS與Viacom合併，交易價117億美元。



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其他精彩新聞：【股民熱話】3個地產股陷落的原因…

https://bit.ly/2YZ0nS1



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