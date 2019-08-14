【高盛推介】騰訊購沽證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近期表現反覆，周二(13日)跌約1.8%，周三(14日)早段則見反彈，高見345港元後升幅收窄。公司將於收市後公布第二季業績，市場預期期內非通用會計準則純利料介乎210.29億至244.46億元人民幣，按年升6.7至24%。而各券商給予「買入」等看好評級。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金在騰訊公布業績前部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,140萬元，當中周二佔約2,090萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。而認沽證於上周四及上周五(8及9日)共錄得約60萬元資金流入，周一(12日)及周二則共錄得約210萬元資金流出。



投資者如計劃騰訊公布業績前部署認購證，高槓桿的選擇可留意近日市場關注條款，價外幅度約10%，年期約兩個月的騰訊購證(19095)，行使價376.08元，2019年10月21日到期，實際槓桿15.9倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的騰訊購證(19414)，行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿9.3倍，行使價340至360元間、中年期產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以貼價認沽證作部署。當中可留意價外幅度不足1%，年期約兩個月的騰訊沽證(17753)，行使價337.8元，2019年10月23日到期，實際槓桿10.3倍，貼價兼高槓桿。



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