港交所上半年多賺3%　滬深港通收益創新高

香港交易所(00388)公布，截至6月底止6個月錄得股東應佔溢利52.05億港元，按年增長3.25%，每股基本盈利4.16元，中期息3.72元。



期內，集團錄得綜合收入及基他收益85.78億元，按年增長5%。香港證券市場平均每日成交金額979億元，衍生產品市場期貨及期權交易平均每日成交合約張數1,180,169張，分別下跌23及4%。



首6個月首次公開招股活動集資總額達718億元，按年增長39%，惟新上市申請宗數下跌而撤回上市申請個案亦有所增加。LME的收費交易金屬合約的平均每日成交量下跌6%。



現貨分部方面，上半年交易費跌21%，但低於股本證券產品平均每日成交金額的跌幅25%，主要是由於滬深港通北向交易的交易費創新高。交易系統使用費則因股本證券產品成交減少而下跌 9%。



聯交所上市費收入上半年增加3,000萬元，反映聯交所整體上市公司數目上升使上市年費增加1,100萬元，及被沒收的首次上市費增加使首次上市費增加1,900萬元。



滬深港通的收入及其他收益上半年為5.08億元，創半年度新高，是2018年下半年舊紀錄的兩倍有多；當中3.56億元來自交易及結算活動。尤其北向交易的成交金額創半年度新高，3月份創下單月紀錄新高，及5月6日的成交金額創下單日紀錄新高達774億元人民幣。



債券通方面，6月份平均每日成交金額91億元人民幣創單月新高，6月12日當天成交金額162億元人民幣更創出單日新高；上半年平均每日成交金額按年增加94%，至66億元人民幣。



集團主席史美倫於業績中提及，在中美貿易摩擦及環球經濟增長步伐放緩的背景下，上半年環球市場持續波動。多項不明朗因素，包括美國利率前景、英國有可能無協議脫歐、地緣政治特別是中東地區的緊張局勢加劇，以及近期香港社會動盪，繼續影響着市場方向。



集團行政總裁李小加表示，儘管上半年面對更具挑戰的宏觀政治及經濟環境，港交所期內表現依然穩定出眾。滬深港通收益創新高、輪候審批的上市申請不計其數，再加上投資收益取得不俗回報，都大大抵銷現貨市場成交量在宏觀環境下略見回軟的影響。此外，期內債券通及衍生產品市場也表現優秀。集團會繼續專注實施3年戰略規劃，控制成本，並抓緊進一步發展增長的機會。



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