全球經貿戰：ING料人民幣最悲貶值至7.1

美國對貿易戰作出讓步，宣布把部分原定於9月被加徵關稅的中國商品，延遲限期至12月中旬。受消息提振，人民幣匯價顯著回勇，在岸人民幣(CNY)最新報7.0246兌每美元，按日上漲423點子，離岸人民幣(CNH)於亞洲時段亦急升668點子，至7.0344。



展望人民幣前景，外電引述ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，人民幣漲勢受樂觀情緒驅動，惟觀乎內地面臨諸多風險，相信人民幣不久後將重新跌至7.05水平。一旦美國再對中國加徵關稅，最壞的情況下，人民幣年底或貶值至7.1。



豐業銀行策略師高奇則指出，目前人民幣走勢難以判斷，匯價隨外在消息變動，預期8月份人民幣波動區間將介乎6.9至7.1之間。



事實上，自人民幣失守「七算」心理關口後，內地官方頻頻出口術維穩，安撫市場恐慌情緒。中國人民銀行副行長較早前於外媒撰文稱，人行將通過與媒體及市場參與者溝通以應對人民幣下行壓力，以保持匯率基本穩定。



人行國際司司長朱雋亦指出，人民幣匯率處於合適水平，中長期而言，資本的跨境流動更多地受一國宏觀經濟政策、經濟基本面及前景影響，只要人民幣匯率有序地波動，無論是升值或貶值，並不必然帶來資本的無序流動。



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