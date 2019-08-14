【瑞通推介】恒指騰訊舜宇光學輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美方指對中國貨品開徵關稅的日子，部分會由9月1日延至12月15日生效，加上中美雙方貿易代表再度通電話，令市場氣氛改善。道指隔晚升372點或1.4%，收報26,279點。



受香港政局不穩影響，恒指周二(13日)以近全日低位收市，報25,281點，跌543點或2.1%，連跌3日。周三(14日)開市早段反彈約300點，曾重返25,700點之上，其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映早前部署了淡倉的資金獲利沽貨，並有看好投資者流入好倉博港股將出現技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,268點，而熊證街貨重貨區為收回價25,967至25,999點。



騰訊控股周三收市後公布中期業績，券商平均預期公司第二季非通用會計準則盈利將按年增長約15%，收入則按年增長23.4%。近期該股走勢優於整體大市，周三曾升超過3%，高見345元，其後升幅稍收窄。輪證資金流方面，周二有超過2,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近130萬元淨流出。



同樣於周三公布中期業績的香港交易所近日股價跟隨尋底，周二曾跌至233.4元之逾7個月低位，由月初至今，最多累跌12%，跑輸其間最多跌8.6%的恒指。周三早段該股跟隨大市反彈近2%，曾升穿240元關口後未能企穩。周二分別有850萬元及近440萬元淨流入其好倉及淡倉。



周三早段異動股有手機股，受美國延期實施增關稅刺激，舜宇光學科技中期純利升逾20%，股價周三早段大幅高開10%，高見98.35元。周二分別有近150萬及460萬元淨流入舜宇好倉及淡倉。



美團點評經過三連升之後，周二收跌2%於62.35元，但仍跑贏大市。集團將於下周五(23日)公布業績，股價周三早段升逾2%，於63元以上爭持。周二有28萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有38萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、極短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿15.7倍。貼價、中短期沽證(20543)，行使價335.7元，2019年12月到期，實際槓桿6.8倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19553)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.2倍。



舜宇光學科技貼價、中短期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿4.7倍。



美團輕微價外、中短期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿6.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(52516)，收回價25,010點，槓桿比率44倍。熊證(52868)，收回價26,290點，槓桿比率20.7倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率24.5倍。熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率15.8倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率15.2倍。



舜宇光學科技熊證(51569)，收回價100.9元，槓桿比率8.2倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率5.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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