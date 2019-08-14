【高盛推介】低吸友邦可吼高槓桿購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(13日)跌約3%，周三(14日)早段高見74.8港元後升幅收窄，其後更逆市下跌。有券商指中國居民財富增長、香港人壽保險價格較吸引及產品較成熟下，預期友邦的內地客的需求仍然持續。該行重申「買入」投資評級，目標價98元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約680萬元。牛證方面，則見周一(12日)錄得約60萬元資金流入，周二錄得約50萬元資金流出。



投資者如計劃趁低吸納認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%的友邦購證(18957)，行使價78.55元，2019年9月25日到期，實際槓桿19.5倍，行使價74至90元間、1個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



此外，現時市場上的貼價產品選擇不多。投資者如計劃以貼價產品作部署，可留意當中價外幅度約3%，年期約4個月的友邦購證(19767)，行使價75.05元，2019年12月18日到期，實際槓桿9倍，市場上最貼價條款產品之一，兼當中的中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意友邦牛證(57753)，收回價69.08元，行使價68.48元，換股比率100，槓桿比率15.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



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