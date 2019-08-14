李寧：全年同店銷售料有中高單位數增長

體育用品股李寧(02331)首席財務官曾華鋒在中期業績發布會上表示，利潤率超出首季度作出的預測，但不會更新全年增長指引，會維持於8.5至9%的預測，他指是一種「合理的保守」。他預測全年同店銷售率有中高單位數增長，以及全年收入有中高雙位數增長。



期內公司新店淨增加約100間，他強調不會盲目開店，即使開店也會追求高效率。他表示，未來會注重品牌形象的提升，發展多品類及增加銷售渠道，同時會關注電競市場的年輕群體對體育用品的消費模式。



主席李寧指公司意識到運動時尚的消費趨勢，正作策略性調整，目前中國李寧於運動時尚的零售流水的市場佔約10%。



曾華鋒續指，李寧品牌仍非常新，中國的體育市場仍有很大的潛力，公司目前會專注發展中國市場，暫時未有併購計劃。不過，他透露李寧與私募基金公司LionRock Capital成為合作夥伴，成立私募基金，擬收購歐洲體育品牌，當中李寧投入資金約6,100萬美元，他表示詳情會於適當時間公布。

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