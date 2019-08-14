金蝶：貿戰反促數碼化轉型　冀星空雲下半年扭虧為盈

金蝶國際(00268)創始人兼主席徐少春稱，中美貿易戰是一個機遇，認為可激發中國公司創新，並向數碼化轉型，相信目前正是中國軟件企業超越外國的時候，對公司前景充滿信心。



他指，公司與亞馬遜的合作未有改變，將繼續採用其基礎設施架構服務，同時雙方在SaaS(軟件即服務)業務亦是合作夥伴，有助公司鞏固其核心技術。



然而，金蝶上半年雲業務仍處於虧損階段。首席財務官林波透露，上半年雲業務約虧損1億至1.2億元人民幣(下同)，其中星空雲約蝕1,000萬元，有信心下半年可扭虧為盈；至於新產品蒼穹雲，目前已累積簽約客戶48家，公司會繼續投資發展，有信心可維持高速增長，但實現盈利則仍需要2至3年。



林氏續指，明年雲業務佔總收入達60%的目標不變。儘管短期或會因營銷等成本增加而令公司盈利受壓，但隨着雲業務規模擴大，長遠而言對收入增長的貢獻，將遠比傳統業務可觀。



上半年該公司來自中國政府項目及退稅等其他收益錄得1.41億元，佔總收入約9.55%。林氏指，今年內地政府對軟件產品徵收稅率為16%，退稅率為13%，強調其稅務優惠政策一向固定。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。