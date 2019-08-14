【即市分析】手機設備股現曙光？

東方產經專欄作者司慕渢：美國貿易代表宣布部分貨物將剔出在9月份加關稅名單，並延至12月。中美貿易戰緊張氣氛稍為減弱，手機設備股早前既為受累板塊，今日(周三)即作反彈，兩大焦點股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)即市分別升12%及3%，前者主要受業績及大行唱好，唔通最壞時刻已過？



睇番舜宇業績，截至6月底止6個月收入按年增加約30%至155.74億元人民幣，盈利按年增加21%至14.31億元人民幣，主要受惠智能手機相關業務進一步發展，以及車載成像和傳感領域的快速增長。期內毛利率約18.4%，按年下降約1個百分點，主因是光電產品下的手機攝像模組毛利率由去年同期約9.4%，下降至約5.9%。



集團業績表現唔錯，績後被多間大行唱好，並獲調升投資評級或目標價，當中中金、摩通及大和，同樣給予其110元目標價。此外，瑞信、瑞穗、申銀萬國及野村，一併調升舜宇的評級為「買入」或「跑贏」，目標價分別為103.7元、106元、105元及100元。而大摩維持其「與大市同步」的投資評級，但把目標價由75元，調升至85元。野村則指舜宇上半年鏡頭相關業務表現強勁，故將其目標價由80元升至100元，投資評級亦由「中性」升至「買入」。



策略上，集團股價自6月在66元水平見底回升，並以反覆向上為主，雖然7月尾重新回軟，惟之後重新發力，今日股價更裂口上升，上破前高位阻力，重上多條主要平均線，MACD初現牛叉，走勢跑贏大市，建議先觀察短期能否上破100元關阻力再謀定後動，但在外圍前景難料下，仍只宜小注怡情，目標價108元，跌穿93即止蝕。至於瑞聲，始終走勢較弱，還是觀望為妙。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



