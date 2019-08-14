樓價UPDATES︰美孚新邨8月僅暫錄3宗買賣

藍籌屋苑交投同樣淡靜，荔枝角美孚新邨8月僅暫錄3宗買賣，原則三房單位，減價22萬港元，終以938萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●小西灣藍灣半島8座低層B室，實用面積811方呎，套三房間隔，望將軍澳南部全海景，獲租客以32,000元租入，實用呎租約39.5元。



●鰂魚涌惠安苑錄得8月首宗成交，單位為B座中層1室，實用面積848方呎，套三房間隔，以1,680萬元連車位易手，實用呎價19,811元，新買家屬於外區用家，原業主於1972年10月以15.4萬元連車位一手買入，持貨47年，帳面獲利1,664.6萬元，單位升值超過108倍。



●跑馬地六也別墅27號單位，實用面積約2,471方呎，套四房間隔，外望開揚景觀，原先開價5,400萬元，經議價後減價402萬元或約7%，最終以4,998萬元獲買家接手，實用呎價約20,227元，原業主早於2016年6月，以約4,350萬元購入，持貨3年，轉手帳面獲利約648萬元，賺幅約15%。



●西區高士台2座高層C室，實用面積756方呎，套兩房間隔，望海景，剛以2,280萬元易手，實用呎價30,159元，買家屬於本地用家，原一直租樓，見近日業主普遍願意擴闊議價空間，決定轉租為買。原業主於2014年2月以1,819萬元買入，持貨5年，帳面獲利461萬元，或升值25%。



●赤柱旭逸居5座中層C室，套三房連士多房間隔，日前獲租客以55,000元承租，實用面積855方呎計，折合呎租約64元，業主在2018年1月以2,280萬元買入上，租出享租金回報率約2.9厘。



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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月暫錄3宗成交，平均實用呎價13,770元，其中6期蘭秀道40號高層A室，實用面積678方呎，原則三房間隔，單位座向東方，望街景，最初開價960萬元，議價後終以938萬元成交，實用呎價13,835元，原業主早於1996年1月以275萬元購入，持貨23年，帳面獲利663萬元，單位升值2.4倍。



●紅磡海逸豪園19座低層E室，實用面積約425方呎，兩房兩廳間隔，外望享內園景。單位開價850萬元放售，成功獲買家零議價承接，實用呎價20,000元，原業主約於2010年1月份，以約354.8萬元購入上述單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約495.2萬元，物業升值約1.4倍。



●何文田欣圖軒4座中低層H室，實用面積539方呎，兩房間隔，望大學校園景，買賣雙方議價後，以760萬元成交，實用呎價14,100元，原業主於2008年9月以242萬元買入，持貨近11年，現轉手帳面獲利518萬元離場，單位期內升值逾2.1倍。



●九龍灣德福花園D座中層16室，實用面積556方呎，屬兩房間隔，由於位置方便，吸引原於外區居住之公務員家庭承租，每月租金18,000元，實用呎租約32.4元。



●將軍澳峻瀅II第1座低層F室，實用面積504方呎，屬兩房間隔，吸引用家承接，成交價約720萬元，實用呎價約14,286元，原業主於2015年6月以513.4萬元購得，轉手帳面獲利206.6萬元，升值4成。



●將軍澳新都城1期3座低層H室，三房間隔，望樓景，實用面積約526方呎，以約845萬元放盤約3個月，接獲區內客洽詢，雙方議價後減價約40萬元，以805萬元成交，實用呎價約15,304元，新買家為上車客，心儀單位價格相宜，故睇樓1次即火速拍板入市。



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新界區

●上水御皇庭1座中層F室，兩房間隔，以595萬元易手，實用面積452方呎計，折合呎價13,164元，原業主則於2012年以319萬元購入上址，持貨約7年，是次易手帳面獲利約276萬元離場，單位升值約86.5%。



●大圍盛薈2座南翼中層B室，實用面積958方呎，套四房間隔，議價後以1,450萬元易手，實用呎價15,136元，原業主於2011年以980萬元購入，持貨8年，是次沽出帳面獲利470萬元，單位升值約48%。



●屯門聚康山莊1座中層G室，實用面積448方呎，兩房間隔，月租叫價15,000元，日前獲內地學生洽租，願意預先繳付1年租金，業主最終答應將月租減至13,900元，實用呎租約31元，新租客為3名嶺南大學內地生，見上址裝修企理，全屋家電齊全，可即時入住，遂爽快決定承租。



●天水圍嘉湖山莊8月暫錄約25宗租賃成交，其中景湖居13座中層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，以12,800元租出，實用呎租約20.3元，新租客是大家庭，屬意單位空間大，快速拍板租入。



●元朗尚悅8座高層G室，實用面積約659方呎，套三房設計，原先月租叫租19,000元，經議價後最終微減700元或約3.7%，以18,300元獲承租，實用呎租約28元，業主在2015年1月，以約655.5萬元買入，現租出可享租金回報率約3.4厘，項目本月至今暫錄4宗租賃成交，平均呎租約28元。



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