【市後重點睇】人民幣企穩7算關 道期跌56點
美匯指數續處97.7；離岸人民幣在7.03水平；圓匯報106.37；歐元兌美元升上1.118水平，英鎊守1.205。港匯最新處7.845。金價在1,500美元水平上落，布油企60.8美元，紐油報56.4美元。道指期貨跌56點。
●市後關注點
-16:30 英國7月消費物價指數
-17:00 歐元區第2季國內生產總值(GDP)
●港股彈逾400點後回順，恒生指數全日僅升20點或0.08%，報25,302點，手機設備股炒上，舜宇光學收漲逾8%。https://bit.ly/2TuidHi
-土炮捱沽！地產股未止跌，煤氣港鐵都受壓。
-港交所上半年多賺3%，滬深港通收益創新高。
-傳伊利擬以15億人民幣入主輝山乳業。
●A股快報：滬綜指升0.4%，茅台領漲。https://bit.ly/2yZPela
●亞洲股市：日股收升近1%，油股上揚。https://bit.ly/2MVSvua
●德國經濟數據低迷，歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數升0.18%，報7,264點；德國DAX指數跌0.11%，報11,737點；法國CAC指數跌0.1%，報5,358點。
●【股匯攻略】黃金白銀短期頂部已見。https://bit.ly/2KzuveQ
●【即市分析】
-博油價回勇，吼中油認購證。https://bit.ly/31F4GiS
-手機設備股現曙光？https://bit.ly/3007GpD
-陳健豪：金價調整壓力增加。https://bit.ly/2KKBvnR
●【大行報告】
-多間券商齊看淡，萬洲逆市跌逾5%。
-里昂降耐世特目標價至9.3元。
●恒生銀行擬跟隨滙豐，物業按揭貸款現金回贈削減至1%。https://bit.ly/31FYrvA
-利嘉閣按揭：料銀行陸續調整按揭優惠。
●全球經貿戰：
-傳中美9月如期在華盛頓「面對面」談判。
-高盛指中美談判若順利，加關稅日期或再推遲。
-ING料人民幣最悲貶值至7.1。
-特朗普露餡了！間接承認關稅礙經濟。
●人行已在港發行300億人民幣央行票據。
●德次季經濟按季收縮0.1%，10年債息殘見-0.6厘新低。
●遊日注意！避險需求未退，每百日圓兌港元升上7.38。
●貝萊德在港亞洲媒體論壇延至明年2月舉行。
●映灣園業主狠劈110萬甩貨，終售600萬元。
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