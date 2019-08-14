【fb直播】港股彈力弱　打回原形？

特朗普話延收部分中國商品關稅，美股彈、港股跟住彈！恒指周三(14日)曾急升逾400點，不過升幅愈縮愈細，更一度轉跌，最終微升收市！好消息咁快炒完？



港交所(00388)業績符合預期，不過股價無乜起色！要撐起個市，只可寄望騰訊(00700)？



舜宇(02382)半年多賺21%至14.3億元人民幣，野村大讚業績好過預期，將目標價調升至100元，舜宇曾急升近14%，成表現最佳藍籌！手機設備股有曙光？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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