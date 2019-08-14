聯通6個月多賺16%不派息　下半年搶攻5G

中國聯通(00762)公布，截至6月30日止6個月收入1,449.54億元人民幣(下同)，按年跌2.7%，錄得股東應佔盈利68.77億元，按年升16.3%；每股盈利0.22元，不派中期股息。



公司表示，上半年移動服務收入787億元，按年下降6.6%；移動用戶淨增932萬戶，總數達3.2億戶。其中，4G用戶淨增1,901萬戶，總數接近2.4億戶，4G用戶市場份額按年提高0.8個百分點。4G用戶佔總用戶滲透率達到74%，按年提升6.4個百分點。



公司落實提速降費，手機上網流量單價按年大幅下降，手機上網總流量增長62%，手機用戶月均數據流量達約7GB。



上半年固網寬頻接入收入按年下降4.1%，達206億元；固網寬頻用戶淨增253萬戶，總數達8,341萬戶。視頻業務在固網寬頻用戶中的滲透率達50%，按年提高約9個百分點。融合業務在固網寬頻用戶中的滲透率達55%，按年提升9個百分點。



期內創新業務成為穩定公司收入的主要驅動力。產業互聯網業務收入按年增43%，達167億元，佔整體服務收入比例提高至13%。其中ICT業務收入54億元，按年增長74%；IDC及雲計算業務收入達93億元，按年增長27%；物聯網業務及大數據業務收入分別達14億和5億元，按年分別增長43%和128%。受創新業務快速增長拉動，公司固網服務收入達531億元，按年增長8.2%。



展望下半年，由於6月正式獲批准在全國範圍內經營5G移動通信業務，公司將携手產業鏈，積極布局5G網絡建設和發展，搶佔市場先機。

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