【深度解構】美「負利率」恐大勢所勢　港樓會怎樣？

目前環球金融市場最關注的除了中美貿易戰、香港局勢、環球經濟，以及其他已知的負面因素外，作為傳統衰退「風向標」的2年期美國國債孳息率相對10年期，周三(14日)已收窄至0.00644厘，即或許很快就出現「倒掛」，市場轉而擔心美債息會否跟隨歐洲及日本，出現「負利率」情況！一旦「負」的話，對樓市有何影響？



【債息情況】

目前最能反映市場對聯儲局利率預期的2年期美債息報1.638厘；反映美國整體融資利率的10年期美債息報1.6488厘，相當接近，一旦該「債息曲線」出現「倒掛」，即10年期債息低於2年期，就反映經濟衰退快將來臨，為目前最被關注的指標。



(何謂債息「倒掛」？為何你要關注？可參考https://bit.ly/2Ugyj7p )



【聯儲7月減息有「隱藏原因」？】

面對最關鍵的「債息曲線」可能短期內「倒掛」，外國傳媒報道，這恐怕預示着美債息朝向「負利率」前進！報道又指，美國聯儲局7月減息的真正原因不是低通脹、經濟低增長、關稅及貿易戰，而是美國政府債務！



截至目前為止，美國國債已飆至22.3萬億美元的歷史新高，而全年度財政赤字可能約1萬億美元。單是債務難題已足夠令聯儲局不能上調利率。因此，除非重推量化寬鬆(QE)，否則利率只能減、不能加。



由於債息與聯邦基金利率有關連，使未來恐出現「負利率」！瑞信分析師、美國財政部前顧問Zoltan Pozsar警告，由於美國發債有增無減，將導致嚴重資金壓力，「債息曲線」倒掛(主要是2年期與10年期的走勢)的後果，就是聯邦基金利率遠高於10年期債息(因2年期高於10年期)，造成當局可能「焗減息」，令兩者差距不會太闊。



回看7月，聯儲局一如預期減息0.25厘，為近11年以來首次，市場主要解釋是貿易戰令全球經濟放緩，加上美國通脹低企，致使當局放寬貨幣政策。不過，絕少人提到是因政府債務有壓力，尤其當局早已結束QE。



瑞信估計，美國財政部在今年底前仍要發債8,000億美元，並要提升2,000億美元作現金補充；目前持現金約1,670億美元。面對發債上升，要令「債冚債」成本下降的最可行解決方案就是減息，相比重啟QE，減息也可以避免市場的「套息交易」。



事實上，美國本財政年度截至7月時，還債成本已達4,972億美元，至年度結束時，肯定會超過2018年的5,230億美元，再創歷史紀錄。過去10年由於債務大增，納稅人已支付了4.4萬億美元融資成本。



換言之，只有聯儲局減息，才能降低還債成本，這亦是美國總統特朗普一再敦促當局大刀闊斧，最好劈息1厘的原因。當利率大降，還債成本低，才能與全球其他「放水」經濟體競爭。



【格老也預言：負利率難免】

不過，大手劈息就令出現「負利率」機會大增！聯儲局前主席、已屆93歲之齡的格林斯潘接受外媒訪問時也表示，美債息將「沒有阻礙地」跌到零以下，並坦言「零已經沒有意思」，沒有任何辦法阻止「負利率」趨勢。



他說：「目前債券市場正進行國際套利行為，這會拉低長期債息，令美國國債孳息率往零以下前進。」



事實上，目前全球市場已經有15萬億美元的國債孳息率是低於零，格林斯潘直言，沒有理由相信美債息不能跌至零，甚至是負息。他認為，市場持續買入如此低息的長期國債，是因為投資的時間偏好有所改變，歷史上數百年的穩定，不意味之後不會改變。



只要美債息見「負」，聯邦基金利率也極可能跟隨。



【負利率怎影響樓市？】

所謂負利率，即如果向銀行借錢買樓，不用支付任何利息之餘，銀行更「倒貼」給你！即係假設你供樓年期20年，20年供完後，供款額竟低於買入價，是否夢寐以求呢？現在真的有國家的銀行這樣做！不過，絕不值得開心！



●丹麥「貼錢」給你買樓

外媒早前報道，丹麥的Jyske Bank目前真的提供10年期樓按「負利率0.5厘」的優惠，即10年後，供款額會低於樓宇買入價；以芬蘭為基地的Nordea Bank最近亦宣布，為旗下丹麥的客戶提供新一批20年期固定利率貸款，利率由之前的0.5厘下調至「零」。這意味該筆20年期的按揭貸款將不會收取任何利息。



事實上，就算其他銀行，樓按利率亦很低，目前丹麥普遍30年樓按固定利率亦僅0.5厘，十分便宜。



當然，銀行也不會做蝕本生意，供樓「負利率」雖然意味着「埋單」時供款額較樓宇買入價為低，但銀行亦會收取手續費等其他費用，整體上，仍是有利可圖。



●「送錢」買樓不值得興奮

不過，上述不是值得興奮的事，供樓之所以能給予「負利率」，反映當地存款利率都是「負」，即你存錢在銀行，沒有息收之餘，銀行還會收取你費用。



目前歐元區及日本央行就採取了負利率政策。當中，歐央行極有可能在9月深化負利率。



●樓價只會更癲

或許你會覺得存款「被收息」無所謂，買到樓更重要。不過，殘酷的現實是，供樓不用付息、甚至「銀行派息」，反映買家的購買力變相上升，樓價想跌都難！



事實上，丹麥的大城市，例如哥本哈根、奧胡斯等，樓價在銀行相關「利誘」下升得更多。有當地分析員直言，負利率不但沒有益處，反而造就樓市泡沫。



目前的情況是，一旦連美國聯儲局也將利率減至零以下，香港又跟隨的話，丹麥例子就會被複製，樓價確實難大跌。



當然，未來的事沒有人能預測，買樓投資總需量力而為。

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