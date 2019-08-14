【股王業績】騰訊半年賺513億人幣　惟按季盈利跌11%

騰訊(00700)公布上半年業績，期內收入1,742.86億元人民幣(下同)，按年增加18%，錄得股東應佔溢利513.46億元人民幣，按年增25%；每股盈利5.427元，不派中期息。業績公布後，該股於德國法蘭克福預託證券交易報38.6歐元，折合約338.5港元，較香港收市340港元略低。



單計第2季，收入888.21億元，按年增加21%，錄得股東應佔溢利241.36億元，按年增加35%，惟按季減少11%。集團表示，收入增長主要受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲，以及其他數碼內容銷售所推動。



第2季微信及WeChat的合併每月活躍帳戶數目達11.33億，按年增長7%。QQ的智能終端每月活躍帳戶數目為7.07億，相比去年同期大致保持穩定。



次季網絡遊戲收入總額則按年增長8%，至273億元，其中，智能手機遊戲收入按年增長26%，按季則增長5%，至222億元，受益於現有主要遊戲及最近推出遊戲大受歡迎。



期內金融科技及企業服務收入229億元，按年增長37%。撇除備付金餘額的利息收入，金融科技及企業服務收入按年增長57%。金融科技服務方面，商業支付用戶數、商戶數、交易額及收入均迅速增長，推動此分部收入提升。



截至第2季底，財富管理平台「理財通」的總客戶資產超過8,000億元，顯示用戶愈來愈多地將資金留存在支付系統內，降低了用戶使用支付系統的資金流轉成本，減少了提現收入及銀行手續費。集團相信，整體上的影響將長遠增加集團金融科技業務的生命力。

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