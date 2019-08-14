【北水追蹤】內銀及金礦股受捧　續掃騰訊舜宇

恒生指數周三(14日)早段曾飆逾400點，其後回吐，收市報25,302點，微升20點，結束3日跌勢，主板全日成交839億港元。港股通成交額約96.57億元，佔主板成交額約11.5%，南下資金錄得淨流入約40.28億元人民幣，較上日增逾四成。



北水繼續吸納內銀股，建設銀行(00939)錄得淨流入約5.74億元，農業銀行(01288)及中國平安(02318)各錄得逾2億元淨流入，工商銀行(01398)亦錄約1.86億元淨流入。



重磅股方面，騰訊控股(00700)今日放榜，業績前有北水部署，錄得淨流入約3.98億元。舜宇光學(02382)上半年多賺兩成，業績後獲多家大行唱好，錄得北水淨流入約3.39億元。萬洲國際(00288)亦有約1,966.5萬元淨流入。



金礦股有追捧，山東黃金(01787)及紫金礦業(02899)分別錄約1.2億元及5,080.7萬元淨流入。



至於澳優(01717)、旭輝控股(00884)、及金蝶國際(00268)遭北水沽售，分別錄得約1,946.7萬元、1,913.7萬元及1,770.3萬元淨流出。

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