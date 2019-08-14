【股王業績】騰訊次季手遊收入按年增26%　重拾升勢

騰訊控股(00700)今年第2季非通用會計準則(non-GAAP)純利好過市場預期，其中亮點是智能手機遊戲收入按年增長26.13%至222億元人民幣(下同)，打破去年高位，並扭轉首季按年倒退2%的頹勢，增速為2018年首季以來最快！



業績通告顯示，網絡遊戲收入按年增長8%至273億元，其中智能手機遊戲收入(包括歸屬於社交網絡業務的智能手機遊戲收入)按年增長26%至222億元，主要是現有主要遊戲及最近推出遊戲大受歡迎。



如按季計算，智能手機遊戲收入亦有5%增長，原因是遊戲版號恢復審批後，遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響。



公司指出，《王者榮耀》收入按年有所增長之際，《完美世界手遊》3月發行後為第2季收入帶來重大貢獻。至於5月初推出的《和平精英》，每日活躍帳戶數目已超過5,000萬，只是礙於遞延影響，對第2季列報收入的貢獻有限。



不過，騰訊第2季個人電腦(PC)遊戲收入按年下跌9.3%，至117億元。

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