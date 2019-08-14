理財Campus：港經濟衰硬　投資者點自保？

全球經濟衰退風險高唱入雲，香港作為外向型的經濟體，飽受中美貿易戰之苦外，接連不斷的動盪事件進一步將本港經濟推向深淵。作為精明的投資者，是時候做好理財部署，深思在經濟放緩甚至衰退下有何理想的增值工具，歷史數據以及專家的分析相信可以幫到你。



聯博固定收益資深投資策略師梁文偉預料，短時間內美國及中國經濟也不會出現衰退，環球市場續受歐洲的影響最大，皆因其低靈活性的政策，令到可實施放寬貨幣政策的空間較少。



此外，英國脫歐影響經濟，歐洲各國GDP增長亦慢，相比美國仍有空間減息及擴張財政政策，歐洲經濟更為嚴峻。



他建議進取的投資者可選擇美國按揭抵押證券債，其主要投資美國樓市，息率更可達7至8厘，比一般國債吸引，而且美國樓市亦較穩健。其次，新興市場債券及高收益企業債券亦屬不俗選擇。惟他提醒，三種債券均具風險，宜分散投資，或可保留小部分國債作避險。



中文大學商學院高級講師李兆波表示，最近本港股市下跌，是千載難逢的低撈機會，建議資金雄厚的投資者可趁機會分幾注吸納港股作長期投資。他亦指出，按技術上而言，連續兩季出現負增長可界定為經濟衰退，但不少數據如失業率、通脹、持續性資金外流等數據，亦可作參考之用。



中投傲揚基金經理溫鋼城形容本港股市可謂充滿內憂外患，受到本地政治事件及中美貿易戰所影響，不少資金開始外流，故他看淡港股，更預計未來港股有向下的趨勢。



他續指，若經濟增長持續放緩，未來會有一半機會出現裁員潮，市場需有心理準備。即使未有出現裁員潮，都會拖累上市企業業績及影響經濟數據。



但他亦提醒，若然美國聯儲局繼續維持減息步伐，則對本港經濟有利。



目前美國以至香港經濟可幸未踏入衰退期，但究竟怎樣才算經濟衰退？以下簡單數條問題可讓讀者更易了解。



問：怎樣才算是經濟衰退？



答：所謂經濟衰退，簡單指本地生產總值(GDP)至少連續兩季出現負增長。自從去年中美貿易戰開打，香港GDP已有放緩之勢，今年首季及次季同樣僅增長0.6%。



問：香港經濟確實有衰退的風險嗎？



答：多間銀行相繼調低香港的GDP增長預測，其中看得最淡的要算是星展銀行，料今年香港GDP為零增長。有新港版末日博士之稱的大和資本市場亞洲(除日本外)首席經濟師賴志文早前揚言，香港或多或少已「一隻踏進衰退」，料今年GDP增長僅0.7%。



問：香港曾出現經濟衰退？衰退又會引發甚麼問題？



答：香港過往的衰退期多由外圍經濟事件引發，追索過去30年，香港只有三段時期出現衰退，最長維持逾一年。這包括亞洲金融風暴期間，GDP於1998年全年每季均錄負增長，當中第三季更錄得負8.3%。此外，2001年科技股泡沫爆破後，香港經濟亦有兩季錄得負增長。而上述這兩段時間，美國作為全球經濟一哥，期間經濟依然硬淨。



不過，2008年金融海嘯捲至，作為風眼的美國也連續出現四季的經濟衰退期，香港的衰退期亦達四季，其中2009年首季負增長7.8%。



而經濟衰退一般會引發通縮、投資活動減少甚至失業率上升，如1999年初香港失業率升至6.4%、2009年四月為5.3%，不屬於市場認定3%的健康水平。



問：在經濟衰退下股市多數無運行？



股市往往行快於經濟數據，2008年第三季當香港經濟還是正增長之際，股市於當年9月及10月累積下跌近四成，恒指於10月份跌至10,676點。同樣，1998年首季香港經濟陷入衰退，但當年1月份恒指已一度較1997年底大跌逾26%。這樣推算，若香港經濟未來進入衰退期，則股市會率先有顯著跌勢，你又準備好未？



問：哪些投資工具可以在逆市下繼續好景？



答：首選日圓及瑞士法郎。日圓繼續發揮避險角色，以2008年雷曼事件爆破後一年計算，日圓兌美元升值逾18%，瑞郎則升值近10%。次選黃金。國際金價在海嘯發生後雖然亦曾經下跌至682美元，但其後反覆回升，於上述期內升值逾30%，數年後當歐債危機出現，金價更於2011年創1,921美元歷史新高。



三選債券。債券與股票的走勢理論上呈逆向，於上述期內代表無風險資產的美國十年期國債孳息率就下跌大約8%，反映債價期間飆升。

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