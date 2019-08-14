中國聯通︰料全年資本開資580億人幣　正就5G合作洽商

中國聯通(00762)董事長兼首席執行官王曉初於中期業績發布會表示，今年資本開資預算為580億元人民幣(下同)，當中逾80億元用於5G投資，總額大致不作變動，基站數目將會有約4萬個。



今年5月聯通獲發5G商用牌照，王曉初指將於9月份在14個城市推出商用服務，今年4月已經於4個地方進行試點，包括上海、北京、廣東和深圳。



聯通正與其他公司進行5G合作談判。王曉初表示會有兩種合作可能性，其一是與中國電信(00728)合作，他指兩家公司的5G頻譜接近，可以有效提升網絡質量，及降低維護成本；其二則與中國移動(00941)以漫遊方式「共享網絡」。他認為兩種合作均可達雙贏局面，公司正在比較兩種方案的利益。



王曉初續指，公司也有與中國廣電溝通過，認為相比另外兩家運營商，聯通與廣電在用戶數量上的互補性衝突最少。不過在5G合作上，公司與中移和電訊會「談多一點」。他表示一旦落成協議，就會公布消息。



期內4G客戶每月每戶平均收入(ARPU)按年下降18.9%至45.9元，王曉初解釋由於「提速降費」政策及行業競爭激烈，ARPU下降是必然的，但今年資費下調幅度比去年低，預計下半年情況會相對穩定。另外，公司最近取消非利性的「達量限速」套餐，7月份的移動服務收入數字升1.6%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。