大和：香港經濟面臨「完美風暴」　大鑊過97年

外國傳媒報道，大和資本市場日本以外亞洲區首席經濟學家賴志文警告，在前所未有的社會動盪活動、中國經濟放緩，以及美國挑起的貿易戰等層層陰雲籠罩下，香港經濟正面臨一場「完美風暴」。



他自1996年以來一直重點關注香港，在這段時間裏，香港經濟經歷了1998年亞洲金融危機、2003年「沙士」蔓延，以及2008年全球金融危機等，多場災難衝擊。



不過，這一次，他說：「憂慮要比以往任何時候都要深得多。我發現，現在跟1997年有很多相似之處，唯一的不同是，現在所有指標看上去都要比那個時候差得多。」他指，對中資企業貸款大幅增加，是使香港經濟容易受到衝擊的眾多風險之一。



這次的關鍵不同之處，是香港眼下面臨的不是經濟問題，也不是公眾健康問題，而是一場嚴重的政治危機。事態如何發展，以及問題能否解決，將最終決定經濟的受損程度。他表示，經濟衰退肯定避免不了。

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