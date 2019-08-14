【深度解構】全球無樂土！勿輕視今次香港經濟危機

外國傳媒報道，大和資本市場日本以外亞洲區首席經濟學家賴志文警告，在前所未有的社會動盪活動、中國經濟放緩，以及美國挑起的貿易戰等層層陰雲籠罩下，香港經濟正面臨一場「完美風暴」。



他自1996年以來一直重點關注香港，在這段時間裏，香港經濟經歷了1998年亞洲金融危機、2003年「沙士」蔓延，以及2008年全球金融危機等，多場災難衝擊。



不過，這一次，他說：「憂慮要比以往任何時候都要深得多。我發現，現在跟1997年有很多相似之處，唯一的不同是，現在所有指標看上去都要比那個時候差得多。」他指，對中資企業貸款大幅增加，是使香港經濟容易受到衝擊的眾多風險之一。



這次的關鍵不同之處，是香港眼下面臨的不是經濟問題，也不是公眾健康問題，而是一場嚴重的政治危機。事態如何發展，以及問題能否解決，將最終決定經濟的受損程度。他表示，經濟衰退肯定避免不了。



【全球無樂土】

事實上，客觀地看，他絕不是純粹嘩眾取寵、危言聳聽，因全球確實無樂土！主要經濟體已由2018年的「集體」低增長，轉至今年底可能出現「集體」衰退，當中或許只有中國內地及美國仍能保持「正數」。



●北美：美國

美國今年第2季經濟增長放緩至2.1%，創總統特朗普2017年1月上任以來新低。市場最關注的2年期美債息與10年期周三(14日)終於「倒掛」，即2年期債息高於10年期，往績預示未來1至2年內衰退，從未出錯。



●北美：加拿大

加拿大未公布第2季經濟增長數據，惟首季經濟僅增長0.4%，2018年第4季亦僅增長0.3%，為2015年以來最差的連續兩季經濟增長。



●亞洲：中國內地

中國第2季經濟增長6.2%，為1992年有紀錄以來最低。周三(14日)公布的7月經濟數據全部遜預期，反映第3季經濟增長繼續受挑戰。



●亞洲：南韓

南韓第2季經濟按季增長1.1%，好過首季經濟按季收縮0.4%，暫時避過了衰退，惟主要是政府「大撒幣」救市所致，預計第3季將無以為繼。事實上，該國8月首10天出口按年銳減22.1%，勢連跌9個月，而出口為該國經濟命脈。



●亞洲：日本

日本第2季經濟按季增長0.4%，為連續3季實現經濟增長。不過，該國往績十分差，加上經濟增長並不高，絕對不值得興奮。



●亞洲：新加坡

新加坡第2季經濟按季收縮3.3%，並降全年增長預測，最差是「無增長」。由於次季收縮，只要今季再縮，就符合衰退定義。值得留意的是，新加坡被視為「亞洲盛衰溫度計」，一旦經濟低迷，區內其他地方也不會獨善其身。



●歐洲：英國

英國第2季經濟按季萎縮0.2%，為2012年以來首次出現季度萎縮，並差過市場預期零增長。同樣道理，只要今季再縮，就符合衰退定義。



●歐洲：德國

德國周三(14日)公布，第2季經濟按季收縮0.1%。同樣道理，只要今季再縮，就符合衰退定義。該國作為歐元區最大經濟體，經濟不振反映區內前景黯淡。更甚的是，歐央行的救市工具已愈來愈少，近乎「技窮」。



●南美：巴西

南美「一哥」巴西央行周一(12日)數據顯示，反映經濟增長的經濟活動指數在第2季收縮0.13%。由於該國今年首季經濟已收縮0.2%，一旦統計局在8月29日公布的第2季經濟數據與央行脗合，就正式宣布陷入經濟衰退。



●南美：阿根廷

目前正陷入政治危機，恐再次引爆全球新興市場風暴。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。