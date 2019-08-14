逾40項物業拍賣變「拍烏蠅」　原因...你明嘅

樓市氣氛轉靜，周三舉行的兩場私人拍賣會，合共推出逾40項物業，包括銀主盤及法院令等物業，全數都未獲承接，為近兩個月以來，首見單日拍賣連環「零成交」。



忠誠拍賣周三推出18項物業，只吸引十餘人出席，當中只有觀塘連順工業大廈低層單位，獲買家承一口價收回，其餘物業未獲任何出價，包括兩個法院令資助房屋單位。



當中黃大仙公屋鳳德邨硃鳳樓中層戶，實用面積489方呎，未補價第二市場開價350萬元，呎價7,157元。而屯門居屋兆軒苑B座低層戶，則以390萬元於已補價自由市場開拍，呎價8,804元。



該行拍賣部總經理鄭世傑表示，今次拍賣未錄得成交，主因是物業定價較進取，與近日發生的政治事件關係不大。他指出，現時業主態度強硬，若然不到價就寧願轉售為租，而買家則認為經濟環境轉差，希望以低價入市，令雙方拉鋸。至於黃開基拍賣行同日亦推出23項物業，同樣未有物業售出。



至於下周拍賣場上有不少開拍價低於五球的物業。當中樓齡約41年的佐敦金海大廈，推出高層A室，實用面積221方呎，開價348萬元，呎價15,747元。據悉，該廈今年未錄成交，對上一宗買賣於去年中錄得，一個面積221方呎的低層戶以360萬元沽出，呎價16,290元。



下周亦有多個資助房屋推拍，部分較估價有所折讓。觀塘居屋祥和苑D座低層3室，屬疑似事故單位，實用面積548方呎，三房間隔，於自由市場開價438萬元，呎價7,993元。據了解，單位現時估值約520萬元，開價低約15.8%。



此外，黃大仙居屋翠竹花園雪鳳樓中層11室，於自由市場開價440萬元，呎價10,209元。同區公屋鳳德邨雪鳳樓中層11室，同時於兩個市場放售，其中已補價市場開價450萬元，呎價11,968元。

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