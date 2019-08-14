夜市UPDATES：道指挫近500　港夜期24900也保不住

美國關鍵債息曲線出現「倒掛」，預示經濟快將衰退，市場避險憂慮重燃，美股道指早段低見25,804點，大跌475點，現報25,839點，跌440點或1.68%；標指報2,878點，跌47點或1.63%；納指報7,873點，跌143點或1.78%。



外圍市場再度轉差，港股期指夜市不但跌穿25,000點關口，更連24,900點也失守，低見24,855點，大幅低水447點。騰訊公布業績後，警告下半年經營環境不理想，在美買賣的預託證券(ADR)低見325.52港元，較港收市價大跌14.48元或4.26%。



美國聯邦貿易委員會主席表示，若損害競爭，或將拆分大型科技公司，五大科技股「FAANG」集體下挫。其中，Apple跌1.51%、Facebook跌2%、Netflix及亞馬遜亦跌逾2%。



美國國債孳息率成為周三(14日)主角！最重要的2年期債息與10年期終於「倒掛」，見-0.0114厘，即10年期債息低於2年期！目前2年期債息報1.599厘；10年期債息報1.603厘。根據往績，預示經濟1至2年內衰退，從未出錯，故拖累金融市場大跌。



另外，美銀美林基金經理最新調查顯示，大約1/3受訪經理認為，未來12個月可能出現全球經濟衰退。聯邦基金利率期貨顯示，市場估計9月減息0.5厘的機會升至30%，減息0.25厘機會降至70%。



不過，近年測市準繩的美股大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，投資者不要與市場「一般見識」，債息「倒掛」往績是經濟在大約兩年後才衰退，即衰退並沒有近在眉睫，反而是買股良機。



他說：「債息倒掛是中線入市信號，估計標指2020年目標是3,350點，因為對上3次出現類似情況時，經濟增長是未見頂，要大約25個月後才真正衰退，標指在此期間是平均再飆34%。」



他指出，今次2年期債息相對10年期出現「倒掛」，對上一次首見是2005年12月，結果美股升至2007年10月才見頂。由於全球利率將會更低，資金充裕能支持經濟活動反彈，故仍估計今年底前股市有得升。



【21:30】憂慮經濟衰退下，美股開市早段再度受壓，挫433點，至25,846點；納指挫146點，至7,870點；標指挫44點，至2,882點。



市場擔憂企業盈利前景受影響，銀行股下跌，美國銀行股價早段跌3.14%至26.85美元；花旗股價早段跌3.46%至65.59美元。



梅西百貨上季每股盈利28美仙，遜市場預期，並下調全年盈利預測。該公司股價早段挫17.15%至16.04美元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。