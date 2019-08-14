樓價UPDATES︰原築業主持貨3年　帳賺近四成

元朗原築有業主持貨三年，即沽貨離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



新界區

●原築2座高層D室，實用面積450方呎，成交價590萬元，實用呎價13,111元，買家為首置上車人士。原業主於2016年8月以426萬元入市，期內升值約38.5%。而該區本月錄得21宗二手成交，現時放盤量相比旺市增加約一成。



●屯門雅都花園C座高層D室三房戶，實用面積566方呎，租客鍾情屋苑鄰近上學地點，而且單位附有不俗裝修，因此願意預繳半年租金。而業主有見及此，願減價1,000元，月租1.5萬元成交，實用呎租26.5元。



●馬鞍山薈朗1座低層A02室，實用面積225方呎，屬開放式設計，以1.1萬元租出，實用呎租48.9元。以上址去年購入價285萬元計，回報率約4.6厘。



●屯門居屋兆禧苑C座高層16室一房戶，實用面積351方呎，有區外首置人士鍾情單位客廳及房間均擁開揚景。而且業主增加議幅，由450萬減至415萬元，經磋商後再多減5萬元，於已補價自由市場以410萬元成交，實用呎價11,681元，稍低市價水平。上址2014年購入價約215萬元，現升值195萬元。



●沙田嘉御山1座高層C室，實用面積1,380方呎，屬三房包括套房及連工人房間隔，坐向西北。單位原叫價2,450萬元，議價後以2,398萬元連車位成交，實用呎價17,377元。據了解，原業主於2008年初以2,106.4萬元入市，持貨11年多帳面獲利291.6萬元，升幅約14%。



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