【股王業績】騰訊：下半年存憂　廣告供應過剩恐明年仍在

「股王」騰訊控股(00700)剛舉行今年第2季業績分析員會議。就市場關注網絡廣告業務未如理想，次季收入按年增長進一步放緩至約16%，首席戰略官James Mitchell坦言，中國宏觀經濟環境今年下半年恐持續困難，對媒體廣告收入構成衝擊，尤其是來自地產、汽車及金融服務業的客戶。



他又謂，廣告供應過剩的問題，延至明年都恐怕揮之不去。這不是公司單方面能夠解決，集團只能控制自己的供應，並提高針對潛在客戶的能力。



事實上，騰訊上季廣告收入欠佳的一大原因是部分熱門劇集意外未能如期播映，導致媒體廣告分部的收入按年倒退近7%，比前一季按年僅長約5%更差。被問到如何應對內地政府「限古令」等的節目監管，Mitchell表示，公司能夠抵受有關影響，解決辦法是節目儲備之多元化，例如透過與旗下由他做主席的閱文集團(00772)拓展國產動畫，並積極投資紀錄片和綜藝節目。



他補充，其實騰訊的新聞串流產品有健康廣告收入，其性質是日常性，不會像媒體廣告方面有時要靠一兩個熱播節目或運動賽事去刺激。正如去年遊戲業務收入受壓時一樣，公司不會特別催谷另一個業務的變現速度。



網絡遊戲方面，有分析員關注《和平精英》收入延後入帳的問題。Mitchell表示，延後入帳的手遊收入上季按季錄得令人鼓舞的增長，尤其是《和平精英》。該遊戲在第2季賺取的現金收入很大部分會在之後的季度入帳，總而言之，遊戲業務復甦步伐理想，《絕地求生》國際版等海外推出的遊戲也有不錯表現。

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