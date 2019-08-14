【股王業績】騰訊推進雲服務　擬拓中小企市場

市場一直關注騰訊控股(00700)透過金融科技(FinTech)和雲端服務轉型的進展。總裁劉熾平於剛舉行的分析員會議上指，旗下雲端服務之市場份額相信於過去兩季有所擴大，近期搶攻政府和大企業如金融機構等的勢頭強勁，現時「最後一塊拼圖」是擴大在中小企的份額。



劉熾平指，騰訊會與獨立軟件開發商合作進軍中小企市場，如果對方規模夠大索性入股投資維持緊密聯繫，原因是他們更了解中小型商戶如食肆和零售店的需求。而把他們連接到小程序平台後，騰訊可以加強推售雲端解決方案。他又說，騰訊有自家及與其他企業合作研發的軟件即服務(SaaS)雲服務，涉足客戶關係管理(CRM)、文件處理及企業內部通訊，以更好地服務中小企。



被問到騰訊往後的投資策略，首席戰略官James Mitchell表示，對比去年上半年大舉投資智慧零售和視頻廣播，現時公司確實減慢了投資步伐，同時提高了撤出投資，往後會更加審慎。



他認為，雖然騰訊會延續過去多年投資遊戲和視頻等上游內容，但現在會更加積極發掘FinTech、企業服務、教育和保健等領域。



金融業務方面，劉熾平稱，支付服務準備金不再能夠收息雖然會減低收入和毛利，但同時令支付服務市場營銷策略轉趨理性。公司已經嚴格控制市場營銷開支，要削的基本上已削。他相信，FinTech長遠潛力豐厚。

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