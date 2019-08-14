電動平衡車廠商「九號機器人」　半隻腳檻入科創板！

上海科創板申請上市嘅公司一浪接一浪，原本早喺四月中已遞表申請嘅九號機器人公司(Ninebot)，終於獲上交所正式受理上市申請。



九號機器人(以下簡稱九號)係目前科創板受理唯一喺境外開曼群島註冊嘅中資企業，亦都係擬發行CDR（中國存託憑證）嘅首隻紅籌股，公司集資金額20.77億元人民幣。



資料顯示，一二年成立嘅九號，最威水嘅事迹就係被市場稱為「山寨買下原創」嘅一役，該公司喺一五年四月時，宣布全資收購咗美國平衡車廠商賽格威(Segway)，賽格威當時知名度甚高，曾被蘋果公司(Apple Inc.)已故教主喬布斯讚過佢生產嘅兩輪平衡車，係了不起嘅發明。



九號和小米集團(01810)好有淵源，一五年收購賽格威時，九號獲得小米董事長雷軍牽頭注資8,000萬美元，從此成為小米生態鏈嘅一員。兩年後，九號又完成1億美元融資，估值超過15億美元，進身獨角獸行列，去年營業額逾24億人仔。



家陣九號長期專注短途交通與服務類機械人研發、生產，現時已成型產品包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務機械人等等。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

