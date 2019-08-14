財經評論：美國極限施壓　中國首要自強

8月初美國再宣布向進口中國商品加徵關稅後不到半個月，又傳來美國會將部分徵稅措施延至年底，顯見雙方仍在討價還價。面對外部極限施壓，中國除了要做好穩增長、防風險工作外，還得堅持改革開放，完善市場化制度，消除阻礙經濟發展的障礙。畢竟「打鐵還需自身硬」，只有正視並改進自身的缺陷，增強經濟實力，才有望實現長治久安。



中美貿易戰去年6月開始打響以來，至今仍然未能達成一紙協議。中國一直要求美國取消所有關稅，可美國不但未聽入耳，更擴大徵收範圍至幾乎全部進口中國商品，其說了算、反覆無常、出爾反爾的作風，霸氣凌人。



環顧全球，難有一個經濟體的人口和增長動力規模，可以與當今中國市場相提並論。問題是，過去多年來中國經濟粗獷型發展，製造了大量問題，制度的缺陷亦令貪腐問題嚴重；國有企業改革緩慢，壟斷情況長年未改，抑壓民營企業發展；房地產泡沫大得不能倒，形同綁架了銀行體系，經濟發展的瓶頸問題凸顯。



中國一方面既要沉着應對美國的百般刁難，另一方面是要加倍氣力穩經濟、防風險。在當前經濟增長放緩之下，再印銀紙放水等同抱薪救火，無濟於事，惟單靠內部需求亦難以化解房地產泡沫和債務問題。無疑，貿易戰持續惡化勢引發全球資金大洗牌，若能藉着經濟改革成果取得國際的信任，成功吸引更多外資來華投資，始有望扭轉乾坤。



要實現這個目標，中國就得在金融領域上加強規管，完善法則，嚴正執法，皆因在外資眼中，回報是其次，資金進出的安全和投資權利的保障才是首要考慮。此外，國企改革緩慢是經濟提升質量的絆腳石，必須加快改革步伐，發揮民企活力，始能全面提升社會和經濟資源效益，激活資本市場，讓金融業更好地服務實體經濟，解決經濟隱患，鋪平市場化的道路，才有望爭取話語權。



回看歷史，當年東歐經濟之佳，蘇聯之強，最終卻給美國弄得解體收場；日本既是美國在亞洲的重要盟友，卻因經濟太盛，最終在美國威逼下簽訂《廣場協議》，至今經濟迷失近30年。前車可鑑，中美貿易戰也必然是一場硬仗。不過，站在全球投資戰略的角度看，今時今日的美國經濟結構問題惡化，這次大晒冷打貿易戰不無風險。在環球資金乾坤大挪移之下，鹿死誰手尚未可知。只要中國朝着改革目標幹出成績，投資前景也非一面倒的悲觀。

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