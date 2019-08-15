歐股收市受壓　德法股齊冧逾2%

市場憂慮經濟面臨衰退，環球市況氣氛轉差，歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報7,147點，跌103點或1.42%；法國CAC指數收報5,251點，跌111點或2.08%；德國DAX指數收報11,492點，跌257點或2.19%。



德國第二季國內生產總值(GDP)初值按季倒退0.1%，按年則為上升0.4%。當局表示，儘管國內消費強勁，但出口放緩拖累了整體經濟增長。



個股方面，英國建築公司Balfour Beatty上半年稅前盈利增長26%，其股價逆市急升9.32%。金融公司Admiral Group上半年稅前利潤增長3%，其股價全日升4.08%。



美國國債孳息率走勢惹人關注。最重要的2年期債息與10年期於周三終於「倒掛」，見-0.0114厘，即10年期債息低於2年期！目前2年期債息報1.599厘；10年期債息報1.603厘。根據往績，預示經濟1至2年內衰退，從未出錯，故拖累全球金融市場大跌。



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