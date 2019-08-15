金曹：高引伸波幅股份值博

投資界有句名言叫「High Risk High Gain, Low Risk Low Gain.」所謂「高風險、高回報；低風險、低回報。」廣東話比較傳神的講法是「博一博，單車變摩托」。即是在極端市況入市，通常有兩個不同的態度，保守投資者當然係只買行業龍頭股，以往當恒生指數跌到9.5倍PE，即現時大概24,000點水平，就可考慮入市。



策略可分三注買入，大概在24,000、23,000及22,000點水平慢慢買，之後心安理得放埋一邊，因港股歷史低於9.5倍PE入市之後，基本上如股票質素佳，命長終必勝。具體可考慮五個行業，如科技股買騰訊(00700)、地產股長實(01113)、資源股買中海油(00883)、金融股買建行(00939)、友邦(01299)或中國平安(02318)。另外可考慮醫藥股石藥(01093)或濠賭股銀娛(00027)。



由於港交所有大概90隻股票是可以股票期權買賣的，如擔心24,000點仍未見底，但又想入市撈底，那使用股票期權Short Put，選一些引伸波幅特別高的，做兩個月等價的Short Put也可得到年息15%以上，那變相減低接貨成本，變相是打了一個折頭買股票。現時有派股息支撐股票，而引伸波幅接近40%或以上的股份有：國泰(00293)47%、利豐(00494)47%、融創(01918)43%，及石藥42%等。



以石藥作例子解釋，引伸波幅42%即一年一個標準差約68%機率可以升或跌42%，而中線一季升跌「合理」幅度，就是期權莊家開出的引伸波幅的一半，即是短線由上月尾價格13.76元調整21%到可說是一個市場「合理價」。方法是設定10.8元直接買現貨，但沒有人知道是否見到這個價位。如使用股票期權可做一季期權，石藥10月尾的「11元Short Put」，收期權金約0.5元，接貨打和價10.5元，這個價格可以接受。假如股價在10月結算維持在11元之上，不需要接貨，便可以賺了0.5元期權金，年息率也接近15%，算是合理回報。



現附加解釋以助理解：Short Put = 以低於現價的折扣價接貨；合約期多數是一個月、兩個月、或一季；接貨的價錢預先設定，叫行使價；期權金肯定可以獲得，用作減低接貨成本；風險是股價下跌，但仍需要以行使價接貨。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。