東方日報B2：債息倒掛掀衰退恐慌　美股暴瀉

美債孳息曲線再度「倒掛」，十年期美債孳息周三跌8點子至1.62厘，低於兩年期美債孳息的1.63厘，是自2005年12月以來首見。歷史顯示，長年期債息低於短年期債息、出現債息「倒掛」，是經濟將步入衰退的可靠信號。投資者憂慮經濟衰退，美股周二勁升近四百點後，周三早段「倒插」，道指挫628點至25,651點；納指挫210點至7,806點；標指挫69點至2,856點。



除了十年期美債孳息低過兩年期之外，三十年期美債孳息周三曾跌9點子至2.0738厘，跌穿2016年7月低位，創紀錄新低。至於另一個被視為經濟衰退指標的十年期與三個月期美債孳息差距，於3月份已出現倒掛，至今大部分時間維持這個狀態。



面對中美貿易緊張關係升級、全球經濟增長前景惡化、歐洲政局緊張，以及更多央行推行寬鬆政策，全球負孳息債券規模已增至超過15萬億美元。美股波動，亦促使投資者湧入美債市場避險，導致美債孳息走向紀錄低位。



太平洋投資管理(Pimco)環球經濟顧問Joachim Fels早前闡述投資者買入負孳息債券的原因時提到，預期壽命延長及人口老化，導致投資者更重視未來的消費，多過當前的支出。美國聯儲局前主席格林斯潘表示，Joachim Fels的觀點非常合理，並且是更多債券出現負孳息的理由，但認為這不會永遠持續下去。



Guggenheim Partners投資總監Scott Minerd提議聯儲局突破框架，可以於下次議息會議前減息，大手減息半厘，向市場發出當局不會容許經濟陷入衰退的清晰信號，並提到其中一個減息機會是本月底舉行的Jackson Hole央行年會。



除美債外，英債亦出現孳息曲線倒掛的經濟凶兆。十年期英債孳息周三跌至0.475厘，低於兩年期英債孳息的0.478厘。英國脫歐帶來的不明朗，正加深全球經濟隱憂。



另方面，對於中美貿易關係出現進展，德銀表示，短期而言是個好消息，但貿易戰帶來的不明朗因素未有消除。部分分析員預期，股市、匯市及債市短期會出現更多波動，亦可能出現單日轉向的情況。



事實上，美股近月相當波動，標指8月份每日平均波幅為1.8%。綜觀過去五年，只有三個月的股市錄得更大波幅，分別是2016年1月、去年2月及去年12月。



摩根士丹利策略師包括Michawl Zezas表示，投資者繼續預期中美貿易緊張局勢會升級，因為未看到降低現有關稅的可靠前景，美方亦可能落實已宣布的關稅。



他又指，將關稅清單拆分，似乎推遲對3,000億美元中國進口商品關稅上調至25%的可能，或有助推遲潛在經濟衰退。



此外，電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克經常在Twitter對批評者開火，惟股價今年來累挫近30%。據金融分析機構S3 Partners上周五資料顯示，淡友今年沽空Tesla錄得帳面利潤27.5億美元，是最賺錢的沽空目標。Tesla股價周三早段跌2.4%至229.359美元。

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