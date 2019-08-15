莫開偉：A股利好因素漸浮現

今年股市行情一直不盡人意，滬綜指最高衝上3,200多點就往下跌；然後再次衝上3,000點又再次跌落。這對股市投資者不僅帶來一定的打擊，也帶來了一定的思想壓力，股市還會不會再跌落，投資股市還是否有意義？這些問題一直成為投資者心頭揮之不去陰影。



但在筆者看來，投資者完全沒有必要對當前股市這種趨勢灰心喪氣。儘管當前股市仍處於低迷態勢，但這種走勢是有其特殊背景及各種因素綜合作用的結果。



從外面看，中美貿易摩擦沒有緩解迹象，內地實體經濟沒有擺脫困境，股市這種低迷無常的趨勢實際是與當前經濟狀況密切相關的，低迷的經濟不可能支撐股市持續衝高，一個國家的基本經濟面決定股市趨勢，這是被實踐所反覆證明的客觀經濟真理。而且，目前的股市趨勢依然處於一個深度調整過程，既與股市自身調整有關，不宜過快過高的上漲；也與經濟調整有關，不可能脫離客觀經濟實際而一枝獨秀。因此，對當前股市走勢，投資者還是應保持客觀理性的態度。



同時，中國股市向好的各種積極因素顯現。一是房地產將繼續受到嚴厲監管和擠壓，不少資金有可能流向股市。不久之前的中央政治局會議定調下半年經濟工作，再次強調「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」；同時，央行表示，各類銀行要轉變傳統信貸路徑依賴，合理控制房地產貸款投放。此外，銀保監會主席郭樹清表示要嚴控中國住戶部門資金槓桿率，避免更多的資金流向房地產領域。加上目前中國無論哪一類城市，房價都處於穩定或下降狀態，投資房地產獲利能力大大下降。在這種態勢下，樓市與股市的蹺蹺板效應就會非常明顯，流向房地產及樓市領域的資金就有可能重新回流股市，增加股市資金注入，無疑對拉升股市起到一定作用。



二是目前證券監管部門正在加緊修訂、補充和完善資本市場基礎監管制度，新版《證券法》以及《刑法》等相關條文修改的事情已被納入重要議事日程，或正在着手修訂；尤其最嚴懲治上市公司造假的法律條件有望很快面世。



這些制度一旦面世，就有可能極大地提高上市企業的違法犯罪成本，增強資本市場法治監管的威懾力，有效加大保護投資者合法權益的力度，徹底地淨化中國資本市場，重塑中國資本市場生態，使得中國投資者對股市更加有投資信心，新開戶入市的投資者及加大股市資金投資者的數量將會大幅增加，股市的人氣指數也將得到很大的提升，最終有可能打破當前中國股市的低迷投資態勢。



中國地方金融研究院研究員 莫開偉



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