溫灼培：日圓仍可看高一線

美國貿易代表辨公室周二晚宣布，把部分中國輸入貨品剔出清單，而另一部分產品則延至12月15日才徵收。另方面，外媒引述消息指，英國與伊朗已達成協議，英國將快釋放其所扣押的伊朗油輪。事件有望紓緩伊朗與西方國家的衝突。上述消息降低了市場對日圓的避險需求，使日圓匯價下跌返回106.38兌1美元。



不過，對於日圓後向，筆者仍是看高一線。始終，中美貿易前景相信仍是困難重重。到了9月1日儘管一部分中國輸往美國的貨品暫不用徵關稅，但仍有不少貨品將要被徵關稅，這可不利於中美兩國以至全球的經濟及投資環境。這令日圓的避險角色難於減退。



反觀英國，英國脫歐問題尚未能解決。如英國最終選擇在10月31日的限期脫離歐盟單一市場，可想像其對環球金融市場將帶來巨大震動，屆時料日圓又可充當資金避難所角色而走強。技術上，料日圓暫於105至107兌1美元橫行。如上破105，料下一位置將是2018年3月26日高位104.55兌1美元。相反，如跌穿107，下一支持料則為109。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培



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