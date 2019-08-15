林嘉麒：離場觀望　毋須心急撈貨

投資市場面對政治市影響一向難玩，過去兩年特朗普不時發放獨家Twitter言論、宣布決定，甚至抒發個人感受，也能造成大市極大的波幅。月內，特朗普先後突然宣布於9月1日開始向中國進口的三千億美元商品全面徵稅，又突然將中國列入為匯率操縱國，兩事件影響恒生指數裂口下跌的走勢，再加上香港的社會運動事件，造成港股受多方負面消息影響。



投資者在市場一遍悲觀的情緒下，原本對下月中美貿易磋商已不存太大期望，甚至是預期沒有見面的機會，大市處於超賣再超賣的情況，技術性反彈也乏力。特朗普再次成為了大市瞬間的催化劑，周二在毫無先兆的情況下，宣布部分暫緩關稅日期至12月中。同時，中美雙方再就貿易磋商通過電話，整個形式格局形勢又再次改變，外圍股市氣氛回暖，人民幣兌美元在岸離岸也重上七算水平，昨日A股也因此出現反彈。



配合特朗普行為，環球股市短線反彈確實會出現，但長線方向才是投資者要留意，當大市持續反彈，開始轉勢才是進場重點，投資勝算才會高。以昨日為例，開市前，隔晚夜期升408點及ADR升389點，升幅的保守反映了投資者對港股的戒心。結果是恒生指數高開430點後，恒生指數迅即回落，下午更跌穿周二低位，指數一度倒跌，更曾失守過25,200點水平。



港股的弱勢與近期香港社會事件升級有關，地緣政局的不穩會令投資者卻步，儘管港股處於落後，低市盈率，技術性超賣得利害，投資者也不會願意進場，這是港股現時要面對的問題。因此，在未見事件上有緩和或解決的迹象下，投資者未必會對港股睇得上眼。



港股成交不宜抱大期望，也未會有長線投資者看估值入市，惟炒股不炒市仍在市場發生。近日，手機設備股業績好於預期，而且管理層亦給予樂觀的前景，更將年內指標上移，吸引了短期資金流入。同樣，體育用品股亦有相似情況，內需消費股資金表現積極，短線亦可多留意。當然，市況高追摸頂風險高，好業績會令股價先反應，但由於大市波動，建議在短線回調才吸納，估計8月份中期業績公布期間部分績優股仍有炒作機會。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。