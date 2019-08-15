彭偉新：旭暉銷售理想　升穿4.6元可追

港股雖然跟隨美股周二晚的反彈，不過，當恒指高開超過430點後，便見頂回落，而且不少重磅股的反彈動力仍然有限，尤其是以本地為主要市場的股份仍然走勢偏弱，反映出港股跟隨美股反彈的走勢未能持久。其中的一個原因，相信是有不少機構投資者仍然對後市不敢抱有太大憧憬，故當大市由高位開出後，便開始見有較大的回調壓力。



雖然在持續交易時段仍然有較大的主動買盤支持大市上升，但仍然見不少的投資者繼續在市場上拋售本地經濟相關性較高的股份。由於恒指在周二回調至全日最低位25,270點水平時，已貼近自6月4日升上7月4日高位，整個升浪總升幅的1.618倍回調目標位25,227點。所以作出反彈也只是技術反彈而已。若果恒指仍然無法反彈，並再向下跌穿上日低位25,270點，相信恒指會很快有回調至去年10月低位24,540點。



旭輝集團(00884)公布的上半年業績顯示，核心利潤按年增長17.3%至28.7億元人民幣，而毛利率及淨利潤率分別達到34.5%及14.3%，兩個比率均維持穩定。期內的合同銷售金額及合同銷售建築面積達到884.4億元人民幣及508.8萬平方米，較去年同期急升33.9%及17.5%，集團的合同銷售金額現金回款率超過95%。



今年首7個月的合同銷售額，集團已達到全年目標1,900億元人民幣的54%，預期今年即使下半年的整體樓市未必有太強勁的增長，但仍然有超過銷售目標的機會。集團的信貸評級維持穩定及正面，對其整體融資成本有利好作用。



集團股價於去年10月由低位2.86元水平開始反彈後，股價於4月見6元高位後回調，股價在跌至近日低位4.17元後，已回調了整個升浪總升幅的61.8%。因此，股價只要能企穩，有望作出較明顯的反彈。若其股價能向上升破250天線4.6元的話，投資者可以買入，博按近日回調幅度的61.8%作為反彈目標，即上望5.15元。但股價若仍然向下跌穿4.1元收市，則要沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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