楊俊文：剛需驟減　香港股樓有難

社會動亂一星期比一星期強烈，現在連機場都可以封，很難想像本周末局勢會如何。再重申一次，所有以香港為主要業務的股票和物業都出現了負投資價值，除非事態有明顯轉變，否則每次反彈都是沽出香港資產的機會。



投資價值主要取決於兩大因素，剛需引發的現金流和預期價格。例如人們對房屋有需求，所以付租金，有租金自然有樓價，正常情況租金比美國國債高一厘左右。預期價格方面，黃金最有代表性，黃金不能產生現金流，但依然有價有市，如果預期黃金需求大，金價自然升，其實說到底就是剛需問題。



現時，以香港為主的企業，面臨前所未有的剛需減少，酒店少了人來，機場少了人用，出外消費搭車的人少了，來香港工作旅遊的人少了。租金跌，樓價跌，做生意的賺少了或蝕錢，請人少了失業率必升。



另外，港匯不尋常地走弱，上次金融風暴由金融事件引發，今次會否由政治事件引發，聯繫匯率能否守住變得不確定了。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)



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