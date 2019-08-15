陳蓓敏：不排除有突發轉勢機會

特朗普真有趣！剛於上周末發推文指與中國的9月貿易談判沒有達成協議的必要，周三(14日)卻急急拋出延遲加徵關稅的糖果禮包予中國，他並明言期望中國能增購農產品。由此舉可窺視特朗普底牌偏弱的情況，以及其如意算盤。若中國增購農產品，有利鞏固其票倉；現延遲加徵關稅，則對美國未來數月的零售業有利；等消費旺季過後再重啟加徵，也仍然有利其選舉。



阿根廷總統初選，現任總統落敗，民粹主義候選人領先，阿根廷披索大貶逾15%，債務違約風險升溫。



香港民間運動集結機場，飛機航班受延誤而被取消，事件對下半年整體社會經濟再添雪霜。投資者擔心香港前景，恒指被壓至近二萬五關口，成交金額約八百億。縱使有華府延徵關稅和道指爆升消息，但港股卻難起飛。亞太區股市也見平靜，投資者對周邊局勢呈現旁觀態度。周三恒指先見高位後回軟，呈陰燭，雖然技術走勢欠佳，但正如特朗普延遲關稅，只要民間運動能平息，隨時有突發反彈機會出現。



港交所(00388)公布中期業績，純利只得3%增長，達52.05億元，中期息增派2.1%至3.72元。雖然現貨市場偏弱，但滬深港通收益表現亮麗，債券和衍生品市場也見暢旺。商品業務有待改善。未來股價表現料跟隨大市步伐。近期地產股指數已壓至35,500水平，由年內高位45,890，累跌近23%，短線呈超賣。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者及客戶持有港交所)



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