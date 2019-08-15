盧曉暘：信心動搖　恐反覆尋底

周二(13日)晚上中美貿易戰突露曙光，美國代表與中國代表通電表示再磋商，美國延後徵收多類貨品的10%關稅，周二晚離岸人民幣也大幅抽升，令港股也出現了明顯反彈，恒生指數期貨從25,100回升至最高25,800之上，超過2%。



這次美國的進一步貿易戰攻勢只維持了兩周便再與中國展開談判放寬進一步增加關稅實施時間，比以往多次都要來得快，估計可能有點希望急於達成協議，所以正常情況之下理應利好人民幣走勢，并且對跌幅已具嚴重超賣的港股構成一股明顯短線反彈的動力。



可惜的是，周三港股在高開之後一直下跌，下午收盤前更曾跌穿25,200水平，消息公布後的升幅基本上完全消失，似乎市場正在反映一些比貿易戰更壞的消息，短線港股不容樂觀，恒指跌至24,500的機會遠高於再短期內回升至25,500之上。最奇怪的地方是，離岸人民幣并沒有再跌破8月新低點，按道理港股不應該又回到25,000關口。中美貿易戰好轉也不能救港股，難道港股的下跌與近期政治因素有關？



不少分析指到，恒指中主要成分股，超過70%跟中國經濟的關係比起本土經濟更緊密，按道理政府隔天便提到香港經濟下行風險加大，也不至於影響恒指走勢吧？不過中國經濟情況也未如理想，從近期公布的製造業數據、實際企業債台高築的情況、美國對中國連環產品、科技的重擊，都令中國經濟下行的風險正在增加，加上香港的意識形態鬥爭持續，基本上示威者與政府雙方都不願讓步，令街頭暴力情況可能愈演愈烈，本來對企業營運並無影響，可惜影響的是外資及中國資金對持續投資香港本土信心正在減緩。



本來企業盈利未看到急跌風險前，理應股市不會突破下跌，但金融學上也經常提到系統性風險的概念，而環球經濟下行、社會政治環境惡化等情況就會在系統性風險中反映出來，令各投行、投資者對恒指的估值會進一步下調，說到底都是對香港未來產生的信心問題，一旦投資者對香港的信心破裂，自然也會在港股上反映出來。



技術上，恒指期貨是嚴重超賣，不過從本周走勢看來，似乎主要投資者都選擇先離場觀望香港政局變化，再重新進場，估計問題沒有好轉迹象前，只會小幅反彈，但反彈後可能又尋底了。



外匯分析師 盧曉暘

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