美股中段下瀉逾700點　港股ADR失陷二萬五關

市場憂慮經濟面臨衰退，環球市況氣氛轉差，美國股市跌幅擴大。道指最新報25,555點，跌723點或2.75%；標指最新報2,844點，跌81點或2.78%；納指最新報7,772點，跌244或3.04%。



港股ADR表現承壓，按比例計算，現報24,854點，跌448點或1.8%。滙豐控股ADR折合報56.54港元，較港收市跌2.51%；騰訊控股ADR折合報325.63元，較港收市跌4.23%。



美國國債孳息率成為周三(14日)主角！最重要的2年期債息與10年期終於「倒掛」，見-0.0114厘，即10年期債息低於2年期！目前2年期債息報1.599厘；10年期債息報1.603厘。根據往績，預示經濟1至2年內衰退，從未出錯，故拖累金融市場大跌。



美國聯邦貿易委員會主席表示，若損害競爭，或將拆分大型科技公司，五大科技股「FAANG」集體下挫，其中，Facebook及亞馬遜齊跌逾3%；蘋果公司(Apple Inc.)下挫2.77%；Netflix跌4.33%。



美國減息或損害銀行業盈利，標指金融業板塊周三急跌逾3%，自高位回落一成，陷入技術性調整。花旗股價周三急挫逾半成；摩根大通及美國銀行均大跌逾4%。



另外，美銀美林基金經理最新調查顯示，大約1/3受訪經理認為，未來12個月可能出現全球經濟衰退。聯邦基金利率期貨顯示，市場估計9月減息0.5厘的機會升至30%，減息0.25厘機會降至70%。



不過，近年測市準繩的美股大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，投資者不要與市場「一般見識」，債息「倒掛」往績是經濟在大約兩年後才衰退，即衰退並沒有近在眉睫，反而是買股良機。



他說：「債息倒掛是中線入市信號，估計標指2020年目標是3,350點，因為對上3次出現類似情況時，經濟增長是未見頂，要大約25個月後才真正衰退，標指在此期間是平均再飆34%。」



他指出，今次2年期債息相對10年期出現「倒掛」，對上一次首見是2005年12月，結果美股升至2007年10月才見頂。由於全球利率將會更低，資金充裕能支持經濟活動反彈，故仍估計今年底前股市有得升。



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