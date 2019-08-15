【樓市風暴】十大屋苑八個冧價　映灣園5日跌近一成

社會氣氛動盪，對二手樓市影響逐步浮現。全港十大屋苑上半月不單交投淡靜，佔八成平均呎價較上月底回落。個別業主為求吸客，減幅更為明顯，東涌映灣園有兩房單位，約一個月多劈價110萬元，終獲買家以600萬元承接，較5日前同間隔單位做價低約9%。



近期以新界屋苑劈價較急，美聯方吉和表示，上述映灣園6座低層E室，實用面積540方呎，三年辣招期剛鬆綁，7月即叫價710萬元放售。他續稱，「業主見近期市況波動，連續兩日機場均有大型示威，已經主動落價去到650萬元。」



據了解，上址減價後，上車客見單位有機會跌至可承做八成樓按水平，即決定洽購，並成功再議價50萬元，以600萬元買入，呎價11,111元。事實上，同間隔但沒有露台的兩房單位，五天前成交價仍達660萬元。



方氏補充，數星期前，普遍東涌業主未肯減價，買家由於對後市觀望，以致交投不多。但本星期起，區內議幅擴大，吸引部分買家入市，如映灣園期內暫錄5宗個案，較上月多兩宗。而平均實用呎價11,998元，則較上月底跌約2.2%。



而天水圍嘉湖山莊近期更頻現低價個案，剛再錄呎價不足1萬元成交。市場消息透露，屋苑景湖居14座極低層三房戶，實用面積550方呎，2月時開價600萬元，本月初叫價已降至548萬元，剛再減28萬元，以約520萬元售出，呎價約9,455元料屬3月後新低。據了解，該盤本月暫錄約8宗買賣，平均呎價10,515元，較上月底跌約5.6%。



即使市區藍籌屋苑，同樣出現跌價情況。茶果嶺麗港城本月平均呎價相比7月底挫7.8%，跌幅冠十大屋苑，近日一個兩房戶做價更以不足700萬元易手，重返年初水平。至於鰂魚涌太古城亦錄平價個案，美聯吳肇基稱，高安閣低層戶，實用面積503方呎，減60萬元後，以940萬元連租約售出，樓價跌穿千萬元，呎價18,688元。



美聯吳志輝則表示，荔枝角美孚新邨本月錄4宗買賣，按月少約五成，平均呎價約半個月跌6%至1.38萬元。他指出，「其實現時有九成業主都肯減價，但睇樓後無人還價」。



至於交投方面，十大屋苑上半月暫錄約38宗買賣，按月少約36%，有6個屋苑交投下挫。當中鴨脷洲海怡半島更未發市，情況極為少見。中原盧鏡豪稱，該盤買家觀望後市，導致睇樓量明顯減少，雖然部分業主已願減3至5%，但與買家期望低市價10至15%有一定距離，因此市場沒有成交。



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