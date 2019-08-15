【市前重點睇】美股暴瀉3%　恒指黑期曾挫400點

●美匯指數觸及98.05後回順，離岸人民幣(CNH)低見7.0564，港匯企7.8458，圓匯漲至105.85，歐元跌至1.1143，英鎊低企1.2058。金價高見1,520美元。油價跌約3%，布油跌穿60美元，紐油回落至54.8美元。道指期貨受壓。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫逾400點。



●白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美經貿談判仍有7個結構性問題需要解決，美國在談判中無法對中國讓步。

-美國商務部長羅斯稱，中美9月會談尚未確定日期。



●外媒引述消息人士稱，自5月以來，中國嚴格地限制黃金進口，此舉可能旨在抑制美元外流和穩定人民幣，主要由於經濟增長放緩。



●最重要的美國2年期債息與10年期周三(14日)「倒掛」，根據往績，預示經濟1至2年內衰退，從未出錯，故拖累金融市場大跌。

-美國10年期國債孳息率收報1.5792厘，瀉12.42點子。



●道指收報25,479點，挫800點或3.05%，創今年以來最大跌幅，以點數計則創歷史上第4大跌幅。標指收報2,840點，跌85點或2.93%；納指收報7,773點，跌242點或3.02%。 https://bit.ly/2Mfhyc1



●「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡第二季增亞馬遜持股11%，至53.73萬股，價值約10億美元。



●美國總統特朗普批評，聯儲局及該局主席鮑威爾都毫無頭緒，指美國理應很容易取得重大收穫及收益，但聯儲局卻在拖後腳。



●聯儲局前主席耶倫表示，美國經濟很大可能不會陷入衰退，因為當地經濟有足夠的實力預防衰退出現，但坦言的確衰退的可能性正在增加，惟仍處於合宜的水平。



●港股ADR指數收報24,817點，跌485點或1.96%。



●即月恒生指數夜期收報24,834點，跌376點，低水468點，成交53,934張。



●紐約期油收報每桶55.23美元，跌1.87美元或3.3%；布蘭特期油收報每桶59.48美元，跌1.82美元或3%，兩者均結束連續4日升勢。



●紐約期金收報每安士1,527.8美元，升13.7美元或0.9%，創自2013年4月11日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,147點，跌103點或1.42%；法國CAC指數收報5,251點，跌111點或2.08%；德國DAX指數收報11,492點，跌257點或2.19%。 https://bit.ly/33zebC2



●全球經濟陰雲密布，繼中國工業增加值增速降至17年低點後，德國經濟在第二季陷入衰退，歐元區6月份工業產值按月跌幅創逾3年來最大。



●中國7月外匯佔款21.2萬億元人民幣，連降12個月。



●聯通6個月多賺16%不派息，下半年搶攻5G。



●【股王業績】騰訊半年賺513億人幣，惟按季盈利跌11%。 https://bit.ly/2Z3tEee



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