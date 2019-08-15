聯想集團首季多賺1.1倍　個人電腦收入增12%

聯想集團(00992)公布，截至6月底止首季度錄得股東應佔溢利約為1.62億美元，按年增長1.1倍，每股基本盈利1.37美仙。



期內，錄得收入125.12億美元，按年增長5%。除稅前溢利增長113%至2.4億美元。毛利率增長2.7個百分點至16.4%。毛利增長26%至20.48億美元。營運費用增長18%，費用與收入比率則上升1.4個百分點至13.6%。



個人電腦和智能設備業務收入按年增加12%和錄得全球個人電腦市場佔有率歷史新高，優於市場之增長已達到5年多來的最高水準。智能設備業務集團(包括個人電腦業務和移動業務)的收入按年增長8%，至111.56億美元。個人電腦業務收入增長12%至96.31億美元，佔集團總收入的75%以上。移動業務集團收入下降9%至15.03億美元。



集團展望，由於正在進行的貿易談判、各國實施的進口關稅變化以及地緣政治不確定性帶來的挑戰，存在複雜的宏觀風險。第二季數據發布顯示特定經濟體放緩。儘管出現行業回調，隨着包括5G等新技術在內的更多產品和應用的首次亮相，數據增長的長期趨勢將持續，並預期得到加速。公司將利用這個機會推動高端市場增長，並通過引入解決方案能力和可靠的端到端產品組合，令數據中心集團業務成為全棧型行業領導者。



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