【股民熱話】逾半藍籌現「終極死亡交叉」　大凶兆？

恒生指數今年由曾經累升逾4,400點，變成一度倒跌逾500點，股民財來財去，一場歡喜一場空！事實上，對比起期間美股迭創新高，現時即使有調整但仍處於高水平，內地A股亦相對靠穩，港股表現頗令人失望，加上如今社會內亂不止，資金仲唔「雞飛狗走」！環顧藍籌股中，已有逾半(26家)藍籌股股價50日線跌穿250日線，技術上俗稱「終極死亡交叉」，聽個名都似係「大凶」，會否預視港股將進入「極地寒冬」！



由於50日線及250日線分別代表中期及長期指標，被視為一個反映中長期趨勢的信號。慶幸現時恒指尚未出現「終極死亡交叉」，50日線及250日線分別處於27,743點及27,518點。但若然未來兩周恒指持續下滑，則難免會出現此利淡指標，屆時可能會引發新一輪恐慌沽售潮，故投資者宜密切留意情況。



據過去經驗，恒指現「終極死亡交叉」，一般能預視跌市持續的趨勢。就如2015年8月恒指跌穿24,900點，出現「終極死亡交叉」，翌年見低位18,279點才止跌，足足再跌逾六千點或26%；又如去年8月恒指跌穿29,500點，並出現「終極死亡交叉」，之後跌至10月低位見24,541點才止跌，足足跌逾近5,000點或16%。



不過，2012至2014年恒指也曾出現「終極死亡交叉」信號，但後市卻能反覆回升，關鍵是出現「終極死亡交叉」後，要在3個月內收復失地，即50日線重上250日線，形成「終極黃金交叉」，即有望扭轉跌勢。



顯見，明年股民食粥定食飯，年底前的港股走勢甚為關鍵。此期間，增持現金，保留實力，一方面可以避免市況再落輸得仲慘，另一方面有防一旦是虛驚，後市現轉機，手上有足夠的流動性追貨。



東方產經專欄作者帥哥

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