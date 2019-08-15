【即市分析】恒生銀行股價仲有排跌？

香港人唔係炒股就係炒樓，不過今期見恒指級級落之餘，樓市氣氛又係愈來愈低沉，作為百業之母的銀行股自然冇運行。就咁睇牌面，都已經輸咗七成。再看近日中美貿易戰憂慮降溫，外圍連金價亦見回調，但恒指昨日(周三)卻高開後最終近乎平收，顯見資金爭相沽貨逃生。



雖然，騰訊控股(00700)昨日收市後公布上半年收入按年增加18%至1,742億元人民幣，盈利按年增25%至513億元人民幣，表現唔錯，但單憑騰訊呢份業績，未必可以對大市有太大的的刺激作用。



再睇番銀行股，恒生銀行(00011)專做本地客生意，但一來美國減息，息差收窄難免令淨利息收入業務收入減少；二來本港零售業及民眾消費減少，企業信貨業務亦難做；三來樓市前景唔多樂觀，未來幾年樓按生意都唔會好得幾多。雖然這是行業問題，但最慘係恒生股價之前累升唔少，如果睇月線圖更見股價已經在210元水平做咗個大型雙頂，現價又跌穿埋50月線168元，睇怕衰運都仲有排行。短線整固若未見太大反彈動力，要減磅的還是好好把握機會。



東方產經專欄作者 古勝

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