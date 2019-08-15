港股挫400點後反彈　中資電訊發力　地產股做好

道指期指反彈過百點，A股跌幅收窄；港股早段挫逾400後有買盤吸納，恒生指數接近收復失地，重上25,200水平。國企指數偏軟，主板成交330億港元。



騰訊早段曾跌至325元水平，暫跌不足3%於330元上落。滙豐控股今除息，股價跌1.3%，合共拖低恒指過百點。



資金撈中資電訊及內銀股，中國聯通及中國電信飆5.4%及2.3%，是表現最佳藍籌及國指成分股；中國移動漲1%。四大內銀股升0.7%至1%；交通銀行升近1%。



地產股反彈，信和置業、恒基地產、新世界發展及領展都升2%至4%；港鐵亦漲2.5%。



香港交易所績後被大行唱淡，股價曾跌2.2%，至230元的接近今年低位，暫跌不足2%。





【09:23】憂經濟衰退 恒指挫356點失守二萬五關

市場憂慮經濟面臨衰退，美股隔晚急挫3%，港股開市跌356點，恒生指數報24,945點，插穿二萬五點關，創去年10月底以來新低。國企指數低開116點，報9,749點。



騰訊第2季純利按季跌11%，並憂慮下半年情況，股價急瀉3.9%，報325.8港元，是表現最差藍籌，拖低恒指106點。



滙豐控股今日除息，股價跌1.8%報56.2元，逼近3年低位，拖低恒指75點。



其他藍籌股個別發展，香港交易所跌1.7%；建設銀行跌1.6%；中國平安跌1.1%；友邦保險跌0.4%。三桶油隨油價跌1%至1.9%。



內需股逆市做好，恒安國際及中國旺旺升1.3%及1.2%。三大內地電訊股亦齊升約0.6%。



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