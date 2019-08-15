【即市分析】陳正犖：加元或區間上落

隔晚中美貿易戰又露出曙光，兩國一通電話後，美國貿易代表辦公室發布聲明說，會延後對手提電話、筆記型電腦、電腦屏幕和電玩裝置等電子產品以及部分玩具、鞋類和服飾加徵關稅。市場稍為喘息一下，避險資產回落，部分商品貨幣反彈，當中加拿大的基本經濟因素不錯，令加元近日表現相對平穩。



加拿大7月份工資增長按年勁升4.5%，平均時薪亦連續8個月上升。這或反映，勞工市場緊縮或導致通脹壓力升溫，可能令加拿大央行對於進一步放寬貨幣政策感到猶豫。特別是面對環球央行轉趨鴿派，但加拿大央行未有跟隨，或有利於加元後市。不過，要留意石油近期捱沽，或會限制加元表現。



技術走勢上，美元兌加元的相對強弱指數由超買水平回落，匯價亦受制於1.3300至1.3345阻力區，料上升空間有限，短期或先行於1.3016至1.3345區間上落。



花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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