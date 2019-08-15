內地70大中城市新盤售價　西安及平頂山強勢

國家統計局公布7月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。當中，以西安新建商品住宅銷售價格按年飆25.3%領漲，按月計則為河南的平頂山市升1.6%最強。



四大一線城市新建商品住宅銷售價格中，按年計，廣州升幅最強，按月則以北京升幅最大。(附圖)



至於四大一線城市二手住宅銷售價格，北京按月跌0.3%，按年跌0.5%；上海按月升0.4%，按年升0.2%；廣州按月升0.4%，按年跌1.4%；深圳按月升0.7%，按年升2.6%。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，7月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.3%；二手住宅銷售價格升0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲10.7和6.7%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲10.2和7.1%。



按月計，4個一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.3%，漲幅比6月擴大0.1個百分點。二手住宅銷售價格上漲0.3%，6月為持平。31個二線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.7%；二手住宅銷售價格上漲0.4%。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格均上漲0.7%。



外電按數據測算，7月70個大中城市新建住宅銷售價格按年上升10.1%；按月升0.59%。



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