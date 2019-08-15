【即市分析】港股反向ETF逆市突圍

東方產經專欄作者股博士：環球經濟前景灰到核爆，美國10年國債孳息跌到落1.64水平，為16年以來最低，德國及日本就已經分別跌到落負0.63及負0.22厘水平，金價受中美貿易戰緩和消息影響，一度回軟，但好快又重上1,500美元，市場避險需求仍濃。



另外，香港政治事件愈來愈令投資市場驚恐，大家睇睇本地產股及零售股跌過不停，就正正已經在內憂外患下，港股中線應該未跌完，咁除咗直接買之前講過的金礦股或黃金ETF外，仲有乜選擇？事實上，如果港股繼續落，指數就一定冇運行，其後非指數在大市氣氛利淡下，要捕捉可供博反彈的個股之選擇少之又少，反之若投資者確認睇淡，則可直接以反向指數ETF出擊或作為對沖之用，亦不失為一個好選擇。



大市近期反覆向下，反向ETF當然升得唔錯，與恒指呈反向關係的FI二南方恒指(07500)及FI南方恒指(07300)拾級而上趨勢未變，近期成交持續暢旺，昨分別約6億及2.3億元；至於跟國指呈反向關係的FI二南方國指(07588)近期同樣大升，昨成交931萬元。策略上，若看官認為港股短中線仍以反覆向下為主，不妨從中揀蟀。



最後，有一點必須留意，由於槓桿及反向產品主要是為提供單日回報而設，不宜作長線投資，皆因若持有產品時間多於一天，投資回報或會偏離相關指數累計表現，更有可能得不償失，故只宜小注炒即日鮮為主。

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