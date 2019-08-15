【大行報告】中金、花旗降騰訊目標價

騰訊控股(00700)公布業績後，遭中金公司和花旗下調目標價。中金下調目標價7.6%至342港元；花旗將目標價由441元降至429元。騰訊最新報334.20元，跌1.7%，成交額53億元。



中金公司最新報告指，將騰訊2019至2020年的收入預測分別下調4.3%和4.5%，非GAAP淨利潤預測分別下調5.8%和10.7%；維持中性評級。



該行指，騰訊廣告收入的壓力可能會延續到下半年甚至明年，因市場競爭激烈；不過，下半年遊戲收入增長料加速，主因是去年基數較低，加上近數個月手游收入強勁及《英雄聯盟》的收入正復甦。



花旗將騰訊2019至2021年收入預測分別下調2.3%、5.7%和5.9%，每股盈利預測分別為上調1.2%、下調0.9%和上調0.8%。



該行報告指，其第2季各項業務全線疲軟，管理層提及網上廣告收入的疲弱或延續到下半年，整體收入增長動力將依賴手游、金融科技和雲計算業務。



瑞穗則維持騰訊目標價在455.3元不變，預計手游業務將加速，宏觀逆風將影響網上廣告收入，商業趨勢將大致保持不變；料其全年網上遊戲業務增長25%，其中，下半年料加速至39%；長期而言，金融科技和雲計算業務對騰訊將愈來愈重要。



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